"Ростех" вошел в капитал компании экс-главы Минкомсвязи Никифорова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Ростех" стала владельцем 34% уставного капитала ООО "Центр организации движения беспилотных транспортных средств", которое в июле зарегистрировал в Иннополисе бывший министр связи Николай Никифоров, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В пресс-службе "Ростеха" подтвердили участие в капитале проекта и сообщили, что корпорация планирует совместно с "Дигинавис" (учредитель ООО) создать систему организации движения беспилотными транспортными средствами на земле и воздухе.

"Проект предполагает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров на федеральном, региональном и муниципальном уровне, благодаря которым будет осуществляться мониторинг и согласование маршрутов движения беспилотников, изменение маршрутов поездок, получение данных о пассажирах и ДТП", - сообщила пресс-служба "Ростеха".

Сейчас у "Дигинавис", принадлежащей Никифорову, 41% в проекте, еще 25% у "Проект 7", которым Никифоров владеет напрямую и косвенно через "Дигинавис".

Как ранее сообщал "Интерфаксу" Никифоров, в качестве действующего аналога разрабатываемой системы беспилотников является ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ". Прототип системы уже готов, он разрабатывался "с нуля" чуть меньше года в рамках компании "Дигинавис", говорил экс-министр. Средства в проект компания привлекала в качестве займов.

"Дигинавис" ранее направлял письма в ряд ведомств с предложением задействовать проект компании в эксперименте по опытной эксплуатации беспилотников в ряде регионов России, говорили "Интерфаксу" источники.

Осенью прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о проведении с 1 декабря в РФ эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств и по внедрению законодательства, регулирующего использование беспилотного транспорта.

Нормативная база для использования в РФ беспилотных транспортных средств общего пользования пока отсутствует.

В России, по данным рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ (научно-технологическая инициатива) "Автонет", темой эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования активно занимаются порядка 30 компаний. В их числе "Яндекс" (MOEX: YNDX), "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), НАМИ, "Волгабас" и другие.