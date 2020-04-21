"ДОМ.РФ" перечислил регионы-лидеры по доле новостроек с эскроу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Регионами-лидерами по доле строительства с использованием эскроу стали Челябинская область, Ставропольский и Пермский край, говорится в сообщении "ДОМ.РФ".

"Лидерами по доле новостроек с эскроу стали Челябинская область, где 66% квартир строится по новым правилам, а также Ставропольский край - 49%, и Пермский край - 47%", - заявили в организации во вторник.

Российская столица заняла в рейтинге 10 строчку с долей в 35%, пропустив вперед такие регионы как Тюменская, Ростовская, Свердловская области, Татарстан, Красноярский край и Самарскую область.

Проникновение эскроу по регионам с объемами строительства более 1 млн квадратных метров проходит равномерно и на сегодняшний день составляет около 31%, подсчитали в компании.

Минимальными показателями отличаются Санкт-Петербург (22%), Новосибирская (23%), Калининградская и Рязанская области (по 26%). Здесь, в частности, реализуются крупные проекты, которые достраиваются по старым правилам.

По состоянию на 20 апреля, в России строилось 99,5 млн кв. метров жилья, из них по схеме эскроу - 31,4 млн кв. метров (32%). Доля проектов эскроу в общем объеме строительства в стране с начала этого года увеличилась на 7 п.п. - с 25% до 32%.

По данным в системе наш.дом.рф, всего в России в первом квартале начато строительство 616 новых домов общей жилой площадью 4,9 млн кв. метров. За этот же период введено в эксплуатацию 1 011 домов площадью 9,3 млн кв. метров.

С 1 июля 2019 года в России произошел переход на новую систему финансирования строительства с использованием счетов эскроу. У застройщиков нет доступа к средствам дольщиков на этих счетах до ввода дома в эксплуатацию, строительство финансируют банки.