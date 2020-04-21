ВС РФ выступил против уголовного преследования за публикацию фейков о COVID-19 до 1 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Судьи не могут привлекать к уголовной ответственности граждан за распространение недостоверной информации о коронавирусе в период до вступления в силу федерального закона от 1 апреля, даже если тяжкие последствия наступили после этой даты, разъяснил Верховный суд.

"Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях статьи 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) или статьи 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия), если деяние совершено до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020, в том числе и в случаях, когда общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 207.2 УК РФ, наступили в период действия нового уголовного закона", - говорится в обзоре судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в РФ коронавирусной инфекции.

При этом, отмечают в Верховном суде, если распространение заведомо ложной информации было начато до вступления в силу ФЗ от 1 апреля и продолжалось после него, "то уголовно наказуемыми могут быть признаны только те действия, которые были совершены в период начиная с 1 апреля 2020 года, при этом обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими действиями".

В Верховном суде отметили, что квалифицироваться по статье 207.1 УК РФ должны деяния, когда лицо публично распространяет под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения COVID-19 на территории РФ или о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения, чтобы спровоцировать панику среди населения или нарушение правопорядка. При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только при использовании СМИ и Интернета, но и в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.

При этом Верховный суд рекомендовал судьям разграничивать уголовное преступление и административные правонарушения, предусмотренные частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации)

"Разграничение следует проводить по субъекту правонарушения. Административная ответственность за деяния, предусмотренные частями 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, установлена только для юридических лиц. Граждане, в том числе должностные лица, руководители юрлица при наличии в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей 207.1 или 207.2 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности", - говорится в обзоре практики.