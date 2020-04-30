ВС РФ пояснил, что уголовная ответственность наступит лишь при умышленном распространении фейков о COVID

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России прояснил обстоятельства, при которых человека можно привлечь к уголовной ответственности за распространение в интернете ложной информации.

"Размещение лицом в сети, в частности, на своей странице или на странице других пользователей материала, содержащего ложную информацию, созданного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц", - говорится в обзоре судебной практики, связанном с применением законодательства и мер по противодействию распространению COVID-19.

В Верховном суде напомнили, что под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения в России COVID-19 или о принимаемых в связи с этим мерах безопасности, приемах и способах защиты, следует понимать такие сведения, которые изначально не соответствуют действительности, о чем достоверно было известно распространявшему.

Одним из обязательных условий наступления ответственности по статьям 207.1 или 207.2 УК РФ является распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. "О придании ложной информации вида достоверной могут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и прочее) использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям. При этом распространение ложной информации следует признавать публичным, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме", - отмечается в обзоре.

"Вопрос о наличии признака публичности распространения информации должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств. При этом следует учитывать, что публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов", - отметили в Верховном суде.