Росстат не смог оценить динамику долгов по зарплатам из-за карантина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Росстат не смог оценить динамику суммарной задолженности по зарплаты в России в марте из-за карантинных мер. На 1 апреля просроченная задолженность составила 2 153, 2 млн рублей, сообщило статистическое ведомство.

Эту цифру Росстат оценил по полученной первичной статистической отчетности.

"В соответствии с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 апреля по 30 апреля, ряд организаций полностью или частично прекратили работу. В связи с этим, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных", - объяснила служба.

Росстат не указал, насколько уменьшилась выборка компаний из-за нерабочих дней. Представитель Росстата сообщил "Интерфаксу", что число предприятий не представивших такую отчетность "не очень велико".

Задолженность на 1 марта по зарплате Росстат оценивал в 2 207,3 млн рублей, за февраль показатель снизился на 2,2% после роста на 6,5% в январе.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2020 года, на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 642,4 млн рублей (29,9%), в 2019 году показатель составлял 674,6 млн рублей (31,3%), в 2018 году - 836,2 млн рублей (38,8%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составила 2 146 млн рублей.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 апреля составила 7,2 млн рублей (вся она пришлась на долг из федерального бюджета).