Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Росстат не смог оценить динамику долгов по зарплатам из-за карантина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Росстат не смог оценить динамику суммарной задолженности по зарплаты в России в марте из-за карантинных мер. На 1 апреля просроченная задолженность составила 2 153, 2 млн рублей, сообщило статистическое ведомство.

Эту цифру Росстат оценил по полученной первичной статистической отчетности.

Экономический кризис

"В соответствии с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 апреля по 30 апреля, ряд организаций полностью или частично прекратили работу. В связи с этим, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных", - объяснила служба.

Росстат не указал, насколько уменьшилась выборка компаний из-за нерабочих дней. Представитель Росстата сообщил "Интерфаксу", что число предприятий не представивших такую отчетность "не очень велико".

Задолженность на 1 марта по зарплате Росстат оценивал в 2 207,3 млн рублей, за февраль показатель снизился на 2,2% после роста на 6,5% в январе.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2020 года, на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 642,4 млн рублей (29,9%), в 2019 году показатель составлял 674,6 млн рублей (31,3%), в 2018 году - 836,2 млн рублей (38,8%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составила 2 146 млн рублей.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 апреля составила 7,2 млн рублей (вся она пришлась на долг из федерального бюджета).

Росстат коронавирус

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Коронавирус лишил Эрмитаж половины годового бюджета

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

Во Владикавказе арестовали призывавшего к акциям оперного певца Чельдиева

ВС РФ пояснил, что за нарушение самоизоляции к ответственности могут привлечь и через год

ВС РФ пояснил, что за нарушение самоизоляции к ответственности могут привлечь и через год

Песков назвал митинг во Владикавказе опасным с эпидемиологической точки зрения

Песков назвал митинг во Владикавказе опасным с эпидемиологической точки зрения

Минскомсвязь оценило потери медиасферы по итогам года в 100 млрд рублей

Замминистра связи сообщил о сотне заразившихся журналистов

Замминистра связи сообщил о сотне заразившихся журналистов

Курс евро поднялся выше 83 рублей

Курс евро поднялся выше 83 рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');