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Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего, небольшие компании начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что ВЭБ.РФ в рамках этой программы уже предоставляет гарантии и поручительства кредитам, их объем - до 100 млрд рублей. "Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время", - добавил премьер-министр.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Хроника 27 января – 20 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин ВЭБ.РФ

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