Вывозной рейс Бангкок - Екатеринбург отложили на неопределенное время

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рейс Бангкок - Иркутск - Екатеринбург, запланированный на 22 апреля для вывоза россиян, отложен на неопределенное время. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Рейс № SVR3782 Бангкок - Иркутск - Екатеринбург 22 апреля 2020 года отложен на неопределенное время. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - сказано в тексте сообщения во вторник.

Ранее сообщалось, что вывозные рейсы из Бангкока, которые привезут россиян во Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, запланированы на 22 апреля.