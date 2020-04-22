Более 170 россиян вернулись из Индии в Казань

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рейс "Гоа-Казань" со 171 пассажиром на борту приземлился ночью в среду в аэропорту столицы Татарстана, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова журналистам.

"В международный аэропорт "Казань" прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) - Казань. Рейс доставил 171 пассажиров, 76 из которых жители Республики Татарстан", - сказала Галимова.

Прибывшие пройдут медицинское обследование и две недели будут находиться под наблюдением врачей на карантине в обсерваторе в санатории "Васильевский".

Ранее сообщалось, что днем во вторник в Казань рейсом из турецкой Анталии были доставлены 122 гражданина России, оказавшихся за рубежом и сообщивших о своем желании вернуться на родину.