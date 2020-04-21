Решетников спрогнозировал постепенное восстановление экономики РФ после спада

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление российской экономики после спада будет поэтапным, не стоит ожидать V-образную форму выхода из кризиса, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы считаем очень разные сценарии, и, действительно, вариантов много, все определяется пандемией, как система здравоохранения справится. Она, слава богу, идет вперед семимильными шагами, тем не менее, мы должны понимать, что выход не будет, что называется, отскоком. Вот все говорят, V-образная кривая - упали, и все вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапное восстановление. И карантинные меры, как очень многие эксперты сейчас говорят, должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений", - сказал министр в передаче "Право на справедливость" на Первом канале.

Комментируя меры поддержки граждан и бизнеса, Решетников подчеркнул, что "с точки зрения выполнения социальных обязательств государства здесь мы абсолютно готовы, здесь вопросов о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее, не стоял, не стоит и стоять не будет".

"Другой момент, как помочь бизнесу, какой объем издержек за это время, когда экономика не работает. Мы по сути остановили экономику, а расходы не остановить, доходы можно остановить, а расходы остановить очень сложно", - отметил министр.

"Мы максимально все сдвинули вправо, ввели всякие отсрочки и так далее. Мы что-то снизили, убрали все эти проверки, снизили соцвзносы - большое такое системное, глобальное решение. Но все равно расходы, что называется, генерятся", - продолжил он.

"Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, к ним придется вернуться. Поэтому мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса... Мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки. Сейчас работаем с отраслями уже адресно", - прокомментировал он ход работы по поддержки компаний.