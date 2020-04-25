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Решетников не исключил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может достичь 6% ВВП

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5-6% ВВП, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Помощь гражданам - она никогда не исчезала, она только нарастала у нас от года к году. Почему у нас такой дефицит бюджета? 5-6% ВВП - такие оценки (на 2020 год - ИФ). Потому что за последние годы действительно, бюджет стал еще более социальным. У нас доля социальных выплат, у нас уровень социальных выплат за последние годы существенно увеличился. И основная задача государства вот в этих условиях - обеспечить ритмичность, бесперебойность этих выплат", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Ранее в пятницу Решетников оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году в 4,5-5% ВВП.

Более точные оценки, по его словам, будут готовы к концу мая, когда планируется уточнить трехлетний макропрогноз.

Минэкономразвития Максим Решетников ВВП

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