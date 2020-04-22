COVID-19 выявлен у сотрудников и пациентов восьми свердловских больниц

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - У пациентов и медиков восьми больниц в Свердловской области диагностировали заражение COVID-19, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он написал в инстаграме, что более 80% пациентов с коронавирусом - бессимптомные.

По его словам, один из последних случаев произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге, куда в середине апреля на неотложные операции были направлены несколько пациентов из больницы N1, где позднее был подтвержден очаг COVID-19.

Симптомов заболеваний у пациентов изначально не было, но во вторник признаки ОРВИ появились сначала у пациента кардиоцентра, а затем у переведенного из городской больницы, сказал Куйвашев, уточнив, что оба пациента были переведены в инфекционное отделение одной из свердловских больниц, где их обследуют на коронавирус.

Кроме того, случаи коронавируса подтверждены и в других больницах Екатеринбурга: №1, №40, №20, №14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ.

В зависимости от обстановки больницы или конкретные отделения закрываются на карантин. По словам губернатора, появление новых случаев коронавируса - "единственно возможный сценарий развития ситуации". "Единственное, что мы можем сделать - минимизировать, насколько это возможно, количество людей в больницах. Чем меньше там пациентов, тем больше надежды, что врачи справятся, а медучреждения не будут перегружены", - резюмировал Куйвашев.

Как сообщалось ранее, в больнице N1 Екатеринбурга коронавирус подтвердился у более чем 75 человек - среди них оказались как медики, так и пациенты.