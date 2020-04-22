Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неудовлетворительными результаты работы по обеспечению медорганизаций в регионах оборудованием для борьбы с коронавирусом.

"Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения - 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Он отметил, что многие руководители регионов подошли формально к расчетам по оснащению клиник оборудованием.

"К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест", - сказал Мишустин.