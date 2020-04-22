Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

"Гринпис" заявил, что рекомендованная Роспотребнодзором одноразовая упаковка еды не защитит от COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В российском отделении "Гринписа" (Greenpeace) заявили, что продажа овощей и фруктов в магазинах в пластиковой упаковке, которая, по мнению специалистов, поможет избежать распространения коронавируса на продуктах, только увеличит количество неперерабатываемого пластика, но не защитит от вируса.

"Одноразовые товары, тара и упаковка также могут служить переносчиками вируса, как и многоразовые вещи. "Гринпис" не известно ни одного независимого научного исследования, которое доказывало бы гигиеничность одноразового пластика", - сообщили в пресс-службе "Гринписа".

Пандемия коронавируса

В "Гринписе" отметили, что недавние рекомендации Роспотребнадзора по запрету продавать развесные продукты без упаковки "ничем не аргументированы, а основаны, скорее, на страхе и попытке успокоить людей". "Вместе с тем это не помогает защитить от коронавируса и провоцирует производство тысяч тонн мусора", - отмечают в организации.

Там уточнили, что не существует исследований, которые доказывают, что одноразовый пластик безопаснее многоразового. На одноразовом пластике так же может оказаться вирус, если не указано, что он стерильный. Чаще всего стерильным может быть только медицинский одноразовый пластик, и здесь речь не о нем, а о бытовом пластике. "В исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, говорится, что вирус дольше всего живет на пластике и нержавеющей стали - до трех суток. И неважно - многоразовая это вещь или одноразовая", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в "Гринписе", вирусы, подобные COVID-19, хорошо выживают на твtрдых и гладких поверхностях. Ткани имеют пористую структуру, так что коронавирус потенциально не может передаваться через одежду или тканевые сумки.

"Гринпис" рекомендует не отказываться от использования многоразовых мешочков для взвешивания продуктов и использовать многоразовую тару там, где это возможно. Чтобы защититься от коронавируса, нужно не дотрагиваться до глаз, носа и рта грязными руками, тщательно мыть их. Также можно ополаскивать мыльной водой упаковку продуктов, стирать экомешочки и сумки после использования, а развесные овощи и фрукты мыть перед тем, как съесть - хотя это правило действует не только во время вспышки пандемии", - добавили в организации.

Гринпис Greenpeace Роспотребнадзор

Новости

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

Источник назвал возможную причину смерти замглавы департамента культуры Москвы

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Патриарх нашел замену умершему от COVID-19 настоятелю Елоховского собора

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 2,3 тыс. тяжелых больных с коронавирусом в России

Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники

Основатель Yota купил "Эльгауголь" у "Мечела"

Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу

Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');