"Гринпис" заявил, что рекомендованная Роспотребнодзором одноразовая упаковка еды не защитит от COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В российском отделении "Гринписа" (Greenpeace) заявили, что продажа овощей и фруктов в магазинах в пластиковой упаковке, которая, по мнению специалистов, поможет избежать распространения коронавируса на продуктах, только увеличит количество неперерабатываемого пластика, но не защитит от вируса.

"Одноразовые товары, тара и упаковка также могут служить переносчиками вируса, как и многоразовые вещи. "Гринпис" не известно ни одного независимого научного исследования, которое доказывало бы гигиеничность одноразового пластика", - сообщили в пресс-службе "Гринписа".

В "Гринписе" отметили, что недавние рекомендации Роспотребнадзора по запрету продавать развесные продукты без упаковки "ничем не аргументированы, а основаны, скорее, на страхе и попытке успокоить людей". "Вместе с тем это не помогает защитить от коронавируса и провоцирует производство тысяч тонн мусора", - отмечают в организации.

Там уточнили, что не существует исследований, которые доказывают, что одноразовый пластик безопаснее многоразового. На одноразовом пластике так же может оказаться вирус, если не указано, что он стерильный. Чаще всего стерильным может быть только медицинский одноразовый пластик, и здесь речь не о нем, а о бытовом пластике. "В исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, говорится, что вирус дольше всего живет на пластике и нержавеющей стали - до трех суток. И неважно - многоразовая это вещь или одноразовая", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в "Гринписе", вирусы, подобные COVID-19, хорошо выживают на твtрдых и гладких поверхностях. Ткани имеют пористую структуру, так что коронавирус потенциально не может передаваться через одежду или тканевые сумки.

"Гринпис" рекомендует не отказываться от использования многоразовых мешочков для взвешивания продуктов и использовать многоразовую тару там, где это возможно. Чтобы защититься от коронавируса, нужно не дотрагиваться до глаз, носа и рта грязными руками, тщательно мыть их. Также можно ополаскивать мыльной водой упаковку продуктов, стирать экомешочки и сумки после использования, а развесные овощи и фрукты мыть перед тем, как съесть - хотя это правило действует не только во время вспышки пандемии", - добавили в организации.