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Новак рассказал, на сколько упало энергопотребление в РФ с начала режима самоизоляции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии с начала самоизоляции в России сократилось примерно на 4%, сообщил на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак.

"В среднем по России снижение энергопотребления в период с 30 марта по 20 апреля составило примерно 4%", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация по разным регионам отличается. "Есть регионы, в которых до 10% идет снижение, например, Поволжье. В Москве и Московской области - где-то порядка минус 7% потребление электроэнергии. На Дальнем Востоке мы, наоборот, отмечаем прирост энергопотребления", - отметил министр.

По его словам, наибольший процент снижения потребления у машиностроителей - порядка 14,5%, у железных дорог - порядка 6,5%, металлургии - 3,4%. В отраслях малого и среднего бизнеса снижение потребления "значительное", сказал чиновник.

Уровень платежной дисциплины в энергетике снизился после введения режима изоляции

Новак также рассказал, что после введения режима самоизоляции уровень платежной дисциплины в электроэнергетике снизился. "За период последних трех недель апреля снижение платежей по электроэнергии составило примерно 7% по отношению к уровню (аналогичного периода - ИФ) прошлого года", - отметил он.

Речь идет об уровне собираемости платежей. Ранее она составляла 99,1%, теперь - 93%. "Есть риск того, что в дальнейшем в апреле и в мае ситуация будет ухудшаться", - предупредил министр.

По словам Новака, в теплоснабжении ситуация хуже. Уровень платежей в этой отрасли составляет порядка 80% в апреле. Основные неплательщики - предприятия ЖКХ, а также бюджетные предприятия. Министр сообщил, что его ведомство совместно с Минфином работает над обеспечением платежей "в полном объеме".

"В случае такого кассового разрыва, мы, безусловно, принимаем меры", - отметил министр. По его словам, ведомство обратилось в правкомиссию под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова "с рядом антикризисных мер". По его словам, предложения касаются, в том числе, и льготного кредитования для покрытия таких разрывов.

Он также подтвердил, что в числе мер - и отказ от начисления штрафов за несвоевременные вводы объектов энергетики в эксплуатацию. "Мы ситуацию мониторим, я считаю, она под контролем", - заключил министр.

Александр Новак Минэнерго

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