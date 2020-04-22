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Минкомсвязи РФ заявило о сбоях в работе интернет-сервисов из-за высокой нагрузки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-сервисы, в отличие от операторов связи, в период самоизоляции испытывают трудности в обеспечении бесперебойной работы из-за высокой нагрузки, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов на конференции "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19".

По его словам, сбои происходят на площадках онлайн-образования и видеосервисов.

Одновременно с этим многие российские IT-компании применили рекомендации Минкомсвязи о снижении качества видеоконтента на своих сервисах. "Разослали мы его (письмо с рекомендациями - ИФ) в более чем 100 компаний основных, от всех <...> получили информацию о том, что они применили эти меры, но также получили массу писем от мелких площадок", - подчеркнул Иванов.

Сбои у сервисов происходят независимо от работы операторов, более того, связь сейчас достаточно устойчива, несмотря на рост трафика на 30-35%.

По словам замминистра, проблемы со связью могут возникать в отдаленных населенных пунктах, где пропускная способность довольно низкая и не позволяет обеспечивать бесперебойную работу сети. В связи с этим Минкомсвязи уже обратилось к спутниковым операторам и операторам, которые обеспечивают услуги в рамках проекта универсальных услуг связи, с предложением увеличить скорость соединения в таких населенных пунктах.

Минкомсвязи РФ

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