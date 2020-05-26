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МТС отметила ослабление влияния пандемии на сети и розницу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Оператор связи МТС заметил ослабление воздействия пандемии и карантинных ограничений на сети и бизнес после середины мая. Пик воздействия компания отмечала в апреле, следует из презентации оператора.

Пандемия коронавируса

В апреле трафик на фиксированных сетях вырос к марту на 30%. Такое же увеличение нагрузки компания зафиксировала и в середине мая, после чего влияние ослабилось.

Трафик мобильного интернета прирос на 5-10%.

В финтех-направлении бизнеса МТС в апреле на 60% упала продажа кредитных продуктов, к середине мая снижение замедлилось до 30%.

В розничном сегменте продажи SIM-карт упали на 35% в апреле, продажи смартфонов потеряли 40%. К середине мая сокращение продаж составило 20% и 25% соответственно. Количество закрытых салонов МТС в апреле составляло 55%, к середине мая было открыто уже 75% розничных точек оператора.

МТС также сообщила, что с конца марта наблюдается резкое падения услуг международного роуминга, увеличение интенсивности пользования сервисами связи в жилых районах и более равномерное распределение потребления в течение дня.

Эпидемия одиночества

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