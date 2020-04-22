За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник начали использовать в Петербурге для контроля за соблюдением связанных с коронавирусом ограничений и предупреждения нарушений, сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам законности.

Беспилотник, конструкцией напоминающий небольшой вертолет, оборудован камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука. Обычно спасатели используют его для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. Но в свободное от "работы" время его применяют для профилактической работы, следует из сообщения.

Пока спасатели патрулируют береговую линию Финского залива в Курортном районе. С помощью беспилотник они напоминают жителям о необходимости не гулять и оставаться дома. В дальнейшем беспилотник планируется использовать и в других районах города.

В комитете добавили, что при необходимости видеозапись с беспилотника может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в правоохранительные органы.