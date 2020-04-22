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Американская НКО Project Harmony признана в России нежелательной

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ провела проверку деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc, и признала ее деятельность нежелательной на территории России.

Как заявили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, деятельность Project Harmony, Inc (PH International), финансирующей деятельность Центра развития социальных инициатив "Проектория", "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавили в Генпрокуратуре.

Там также пояснили, что проверка в отношении американской организации была начата после изучения деятельности Центра "Проектория". Прокуроры выяснили, что Центр получал деньги из-за рубежа и участвовал в политической деятельности в России, однако при этом не подал в Минюст РФ, согласно закону, заявление о включении в реестр иностранных агентов.

В связи с этим прокуратурой Москвы в адрес "Проектории" было внесено представление, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в среду Минюст РФ сообщал, что "Проектория" внесена в реестр НКО-иноагентов.

PH Inc была основана в 1985 году с миссией "культурного и образовательного обмена с СССР". В настоящий момент миссия организации - организация культурного обмена, решение глобальных проблем и "общения несмотря на границы"

Организация станет 22 иностранной НПО, признанной нежелательной в России.

Project Harmony Генпрокуратура Минюст США Проектория

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