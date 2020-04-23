Аноним второй раз за неделю "заминировал" рейс Москва - Южно-Сахалинск

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные снова сообщили о минировании самолета "Аэрофлота" Москва - Южно-Сахалинск, взрывное устройство обнаружено не было, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что сообщение о минировании поступило в ночь на четверг, когда самолет выполнял рейс из Москвы. Утром лайнер успешно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, 41 пассажир и 12 членов экипажа были эвакуированы.

Позднее в пресс-службе аэропорта агентству рассказали, что информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Во время осмотра самолет заодно подготовили к обратному рейсу в Москву.

Сейчас борт готовится к вылету в Москву по расписанию - в 11:45 местного времени (03:45 мск), идет регистрация пассажиров.

Аналогичное "минирование" рейса из Москвы в Южно-Сахалинск было 17 апреля.