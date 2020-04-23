Ремонт четырех кораблей ВМФ в Севастополе задержится из-за COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Окончание ремонта четырех военных кораблей на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Севастополе сдвинулось до октября из-за распространения коронавируса, сообщает в четверг газета "Известия".

Издание напомнило, что в доках Севастополя находятся два ракетных корабля на воздушной подушке "Самум" и "Бора", малый противолодочный "Суздалец", а также катер "Шуя", все они должны в рамках гособоронзаказа пройти плановый ремонт ракетно-артиллерийского вооружения.

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Известий", завод для полноценного изучения пусковых установок собирался привлечь специалистов из других городов и 10 апреля объявил конкурс на эти работы. Завершить их планировали на "Самуме" не позднее 9 июня, на "Боре" - до 17 августа, на "Суздальце" - к 20 августа, на "Шуе" - к 30 апреля.

Издание отмечает, что из-за распространения коронавируса все граждане, прибывающие в Крым из других регионов, должны пройти двухнедельный карантин, поэтому привозить необходимых для ремонта специалистов сейчас нет смысла. В результате сроки окончания работ были сдвинуты до 1 октября. Вызывать специалистов будут после отмены режима самоизоляции.

В начале апреля глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что не прогнозирует переноса сдачи кораблей и подлодок из-за коронавируса. По его словам, усеченные коллективы сдаточных команд продолжают работу.

3 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот получит в 2020 году четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".