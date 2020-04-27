Минобороны построит военные COVID-центры к середине мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России построит многофункциональные медицинские центры в четырех военных округах до 15 мая.

До 30 апреля закончится строительство шести центров из восьми.

В субботу стало известно, что строитель военного медицинского центра в Севастополе заразился коронавирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Работы начались в 15 регионах страны 18 марта. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда. Первый такой центр уже начал работу в Нижнем Новгороде, второй - в подмосковном Одинцове.

Учреждения возводятся на территории военных госпиталей Западного (шесть центров), Южного (три), Центрального (три) и Восточного (четыре) военных округов емкостью 1600 мест.