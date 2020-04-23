Петербургский священник пожаловался, что его избили в суде

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге оштрафованный за крестный ход на Пасху бывший священник Артемий Скрипкин заявил, его избили в суде судебные приставы. Он сообщил об этом в видеообращении во "ВКонтакте". На записи видно, что его лицо измазано красным.

По его словам, 22 апреля он вместе с помощником пришли в Куйбышевский районный суд, чтобы изучить постановление о привлечении его к ответственности. Они решили, что документ был составлен некорректно. Скрипкин попросил судью оформить постановление надлежащим образом. Ему отказали и вызвали приставов, которые, по его словам, его ударили по лицу, а его помощника повалили на пол и избили. В суд были вызваны полиция и "скорая".

В полицию около 18:00 среды действительно поступила жалоба о том, что в Куйбышевском суде избили двух человек, рассказал информированный источник" Интерфакса". Позднее в среду в полицию из больницы сообщили, что помощник Скрипкина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, ушибы. Телефонограмма о состоянии самого Скрипкина пришла в полицию к утру четверга. Медики зафиксировали у него сотрясения головного мозга и ссадины на лице.

Состояние обоих врачи оценили как удовлетворительное и их отпустили лечиться амбулаторно, отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.

Скрипкин был оштрафован на 10 000 рублей за организацию крестного хода 19 апреля вопреки запрету на массовые акции, введенному из-з коронавируса. На ход пришли около полутора десятков человек. Шествие было остановлено через 12 минут после начала.

Скрипкин вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что организацией массового мероприятия он не занимался, но действительно призывал граждан к проведению крестного хода в связи с празднованием православного праздника Пасхи и участвовал в шествии во время и в месте, указанном в постановлении, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования.

СМИ сообщали, что в 2017 году протоиерей Артемий Скрипкин был временно запрещен в служении решением Тихвинской епархии.