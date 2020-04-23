Житель Приамурья получил пожизненный срок за убийство родственников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Житель Амурской области приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство своего дяди и двоюродной малолетней сестры, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Мужчина 1990 года рождения убил родного дядю, находясь в состоянии наркотического опьянения. Чтобы скрыть преступление лишил жизни 11-летнюю двоюродную сестру.

Мужчину обнаружили на месте преступления с телесными повреждениями, которые он сам себе нанес. После оказания медицинской помощи его арестовали.

По результатам стационарной судебной психиатрической экспертизы житель Приамурья признан вменяемым. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось, в ночь на 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов села Ивановка были обнаружены убитыми 38-летний мужчина и его несовершеннолетняя дочь. В доме также находился раненый племянник мужчины, который был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.