Российские военные получили два модернизированных бомбардировщика "Белый лебедь"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь", сообщили в военном ведомстве.

Специалисты 264-го военного представительства Минобороны на Казанском авиационном заводе им. Горбунова (филиал "Туполева", входит в ОАК в составе "Ростеха") два ракетоносца Ту-160 "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников", говорится в сообщении ведомства, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что модернизация повысит эффективность боевого применения самолетов. Перед отправкой в войска "Белые лебеди" успешно прошли наземные и летные испытания, добавили в Минобороны.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

Способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").