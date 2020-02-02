Модернизированный Ту-160М "Белый лебедь" совершил свой первый полет

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух, сообщили в воскресенье в пресс-службе "Туполева".

Как рассказали в пресс-службе, полет состоялся 2 февраля на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". Самолет был создан на базе строевого Ту-160. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты, заявили в конструкторском бюро.

Сотрудник пресс-службы сообщил, что в ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Он отметил, что Ту-160М пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года этот самолет был передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний.