Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

По словам вице-премьера, правительство РФ пока не планирует увеличивать тарифы ЖКХ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По собираемости, действительно март был хороший, 92% была собираемость. В апреле люди стали платить меньше: мы видим 67% собираемость. Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать", - сказал Хуснуллин в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Хуснуллин также заявил, что правительство пока не планирует принимать меры по увеличению тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"У нас пока никаких мер и обсуждения по увеличению тарифов нет", - сказал он.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев заявил о том, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%.

"Мы наблюдаем, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги. При этом по собираемости с населения мы упали на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий и бюджетных учреждений, там падение даже больше - до 45-50%", - сказал Якушев.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.