Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Мы наблюдаем, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги. При этом по собираемости с населения мы упали на 30% по сегодняшней статистике. Что касается предприятий и бюджетных учреждений, там падение даже больше - до 45-50%", - сказал Якушев в интервью телеканалу РБК.

Он пояснил, что это связано с тем, что регионы разработали свои антикризисные планы и начали урезать инвестиционные программы, а также финансирование бюджетных учреждений.

"Мы рассчитываем на то, что тот недосбор, который произошел, связан всё-таки с режимом самоизоляции. Хотя, прогнозируя вперед, такого уровня собираемости, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, не будет, он будет несколько меньше", - подчеркнул министр.

Якушев добавил, что из-за этого может началься определенное отставание отрасли ЖКХ, и в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.

По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.