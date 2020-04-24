Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

В вахтовом городке в Мурманской области за сутки выявлены еще 43 больных COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область) за сутки выявлено еще 43 больных коронавирусом.

Как сообщает в пятницу оперативный штаб Мурманской области, общее количество зараженных в Белокаменке достигло 494. Таким образом, за сутки количество больных в вахтовом городке выросло на 9,5%.

Всего в Мурманской области выявлено 663 случая заражения коронавирусом.

Как сообщалось, в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован и карантинные меры изолировали промплощадку. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" сообщили "Интерфаксу", что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой".

В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

Ранее "Велесстрой" вывез на двух чартерах порядка 400 здоровых вахтовиков в Самару и Екатеринбург. Также компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

Как сообщалось, вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тыс. рабочих этой компании. Среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.

Мурманская область коронавирус

Новости

"Союзмультфильм" намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Минэк предложил новые опции и ограничения для реорганизации юрлиц

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');