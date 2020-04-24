В вахтовом городке в Мурманской области за сутки выявлены еще 43 больных COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область) за сутки выявлено еще 43 больных коронавирусом.

Как сообщает в пятницу оперативный штаб Мурманской области, общее количество зараженных в Белокаменке достигло 494. Таким образом, за сутки количество больных в вахтовом городке выросло на 9,5%.

Всего в Мурманской области выявлено 663 случая заражения коронавирусом.

Как сообщалось, в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован и карантинные меры изолировали промплощадку. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" сообщили "Интерфаксу", что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой".

В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

Ранее "Велесстрой" вывез на двух чартерах порядка 400 здоровых вахтовиков в Самару и Екатеринбург. Также компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

Как сообщалось, вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тыс. рабочих этой компании. Среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.