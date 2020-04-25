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Почти 200 зараженных коронавирусом выявлено за сутки в вахтовом городке в Белокаменке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область) за сутки выявлено еще 192 больных коронавирусом, сообщил в субботу оперативный штаб Мурманской области.

Всего в Белокаменке 686 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 38,9%. На всей территории Мурманской области 856 случаев COVID-19.

Ранее в пятницу ООО "Велесстрой", компания-подрядчик ЦСКМС сообщило, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Их отправили в Самару и Екатеринбург тремя рейсами и поместили на двухнедельную изоляцию.

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В четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован, в результате карантинных мер промплощадка изолирована. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой".

В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

Ранее "Велесстрой" частично приостановил работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

Вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тысячи рабочих этой компании. Среди заболевших вахтовиков нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тысяч человек.

Мурманская область Белокаменка НОВАТЭК коронавирус COVID-19

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