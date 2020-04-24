В южно-сахалинской школе началась проверка по факту демонстрации ученикам порно во время урока

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку сообщения в соцсети о том, что во время дистанционного урока одной из школ Южно-Сахалинска на экране появились материалы порнографического характера, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по области в пятницу.

"По данным из сообщения в социальной сети установлено, что был прерван учебный процесс, проводимый дистанционно учителем одной из школ города Южно-Сахалинска посредством коммуникационной платформы Zoom, в связи с выведением неустановленным лицом во время онлайн-урока на экраны учеников материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба.