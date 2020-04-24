Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

В южно-сахалинской школе началась проверка по факту демонстрации ученикам порно во время урока

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку сообщения в соцсети о том, что во время дистанционного урока одной из школ Южно-Сахалинска на экране появились материалы порнографического характера, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по области в пятницу.

"По данным из сообщения в социальной сети установлено, что был прерван учебный процесс, проводимый дистанционно учителем одной из школ города Южно-Сахалинска посредством коммуникационной платформы Zoom, в связи с выведением неустановленным лицом во время онлайн-урока на экраны учеников материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба.

Сахалинская область

Новости

В Совфеде до 15 мая представят предложения по ревизии законодательства в связи с пандемией

"Союзмультфильм" намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Минэк предложил новые опции и ограничения для реорганизации юрлиц

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');