Срывавшего школьные уроки пранкера будут искать в Европе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи считают, что дистанционные уроки петербургских школьников срывал 34-летний пранкер, который сейчас может находиться в одной из стран Евросоюза. Он объявлен в розыск, сообщило региональное управление СКР.

"Обвиняемый позиционирует себя как "стример", то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием "Russia Paver" на платформе YouTube", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, он сорвал уроки 27 марта и 6 апреля. По фактам возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Поводом для дела стали видеозаписи, на которых автор канала присоединялся к дистанционным урокам петербургских школьников, в том числе представляясь сотрудником Минобразования, вел себя непристойно и вызывающе и фактически срывал учебу.

Автор канала Russia Paver Артур Амаев, он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки). На его YouTube-канал подписаны 915 000 человек.