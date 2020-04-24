Девятилетний мальчик пропал в Башкирии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением девятилетнего ребенка в Гафурийском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР в пятницу.

Как уточняется, пропал без вести девятилетний Рустам Ишкулов. Дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)"

Как установлено следствием, днем 22 апреля мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где был в гостях вместе с родителями, и ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка сначала попытались найти его самостоятельно, а затем обратились в правоохранительные органы.

В настоящий момент полицейские, спасатели и волонтеры продолжают поиски мальчика на территории села и в его окрестностях, в мероприятиях участвуют более 190 человек.