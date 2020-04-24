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В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано делать какие-либо долгосрочные прогнозы относительно перспектив российской экономики, отвечая на вопрос о ресурсах Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые, по оценке Deutsche Bank, могут быть исчерпаны за два года.

Ранее в обзоре экономических экспертов Deutsche Bank сообщалось, что ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года, если цена нефти марки Urals сохранится на уровне $15 за баррель.

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"Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском", - сказал Песков.

По его словам, "сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда их диаметральная противоположность".

На вопрос, есть ли у Кремля свои собственные расчеты, на которые он опирается при планировании, Песков сказал: "Расчеты есть у наших профильных ведомств, которые известны Кремлю, и они тоже варьируются".

На вопрос, из каких расчетов исходит Кремль, Песков вновь подчеркнул: "Сейчас невозможно долгосрочно планировать".

Дмитрий Песков ФНБ Urals

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