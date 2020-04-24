Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России пока не позволяет говорить о достижении пика или плато заболеваемости, заявил в интервью "Интерфаксу" академик, главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, данные об эпидемиологической обстановке "пока не дают возможности сказать, что мы достигли не только пика, но и стабильности".

Брико напомнил, что идет колебание количества заболевших. "Ясно, что мы еще не вышли на плато", - сказал он.

Увеличение числа зарегистрированных больных, по словам академика, можно объяснить расширением тестирования. "В группы тестируемых попадают и пациенты с легкими формами заболевания. Это тоже надо учитывать", - добавил Брико.

Он также заявил, что, показатели смертности не снижются, но зато и не возрастают.

"Конечно, это хороший фактор. Да, особенно если брать в сравнении с другими странами, то у нас показатели летальности гораздо ниже - в десятки раз", - сказал академик.

Он также обратил внимание на то, что в последние дни новые случаи регистрируются в регионах страны. Таким образом, уменьшается и удельный вес случаев в Москве - за вчерашний день он составил 41,1%, сказал Брико.