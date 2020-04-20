Скворцова заявила, что РФ до мая выйдет на "плато" заболеваемости коронавирусом

Вероника Скворцова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия в конце этой - начале следующей недели выйдет на плато заболеваемости коронавирусом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Мы недалеко от пика. Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой - начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем (плато) - трудно сказать", - сказала Скворцова в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник.

Она отметила, что "число тяжелых форм (коронавируса) остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть".

"Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному", - сказала глава ФМБА.

Тяжелых форм коронавируса, по словам Скворцовой, - 20%, а реанимационных - всего 5%. "Это дает возможность помочь каждому так, как нужно помочь", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, можно ли верить официальной статистике, Скворцова сказала: "Быть уверенной в абсолютной правде невозможно. Но число смертей от внебольничных пневмоний, вирусных инфекций подсчитывается. Смерть скрыть невозможно и перекодировать ее другим образом тоже невозможно, поэтому даже понимая распределение тяжелых случаев по регионам, можем досчитывать, какое количество в принципе этих случаев расчетно".