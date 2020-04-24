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Водитель грузовика с боеприпасами погиб в ДТП с мусоровозом под Новгородом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Военный грузовик, предварительно перевозивший боеприпасы попал в аварию в Новгородской области, водитель погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Авария с участием мусоровоза и военного грузовика, перевозившего, по предварительным данным боеприпасы, произошла на дороге Крестцы-Окуловка. Водитель одного из грузовиков не справился с управлением на пустой дороге и допустил столкновение", - сказал источник.

Водитель военного грузовика, по предварительным данным, погиб на месте.

Часть боеприпасов оказалась разбросана вдоль проезжей части.

Новгородская область

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