Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Экономика России теряет около 100 млрд рублей в день в условиях текущих ограничений, но приоритет здоровья людей является абсолютным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"В той ситуации, в которой мы сейчас есть, мы в ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несем. Это совокупные издержки экономики", - сказал министр.

По его словам, экономика является заложником той ситуации, которая сложилась с карантином, поэтому, "когда мы начнем открывать экономику, здесь скорее сказать могут врачи".

"Но мы понимаем, что мы должны быть готовы к такой ситуации, Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, снимая ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет существовать, бизнес может работать - смогут работать парикмахерские, сможет работать непродовольственная розница, смогут работать гостиницы, сможет работать общепит. Для бизнеса это крайне важно, потому что те меры, которые мы сейчас приняли, мы понимаем, что это меры на заморозку экономику", - добавил министр.

"Бесконечно ни бизнес, ни государство нести эти издержки не может. Поэтому, конечно, нам рано или поздно надо будет открываться. Но тем не менее у нас сейчас абсолютный приоритет - здоровье людей. Как только врачи скажут, что можно двигаться, мы к этому моменту будем готовы", - подчеркнул он.