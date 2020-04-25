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Коронавирус выявили у сотрудника промплощадки "ЛУКОЙЛа" в Ненецком автономном округе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудника промплощадки установки по подготовке нефти (УПН) "Варандей" ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" с диагнозом COVID-19 госпитализировали в Ненецкую окружную больницу, сообщила администрация Ненецкого автономного округа (НАО).

По данным департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО, три сотрудника пожаловались на повышенную температуру. Их доставили в Нарьян-Мар бортом санавиации и поместили в разные палаты реанимационного отделения Ненецкой окружной больницы. В четверг вечером у них взяли тест-пробы на коронавирус.

В пятницу выяснилось, что положительный результат только у одного сотрудника. Это житель Чувашии.

У всех троих подтверждена пневмония, им назначили лечение.

В субботу утром бригада медиков Ненецкой окружной больницы, в составе которой будет врач-инфекционист, и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отправятся на УПН "Варандей". Они обследуют людей, которые контактировали с заражённым и организуют изоляцию работников предприятия на две недели. Из поместят на месте в отдельном здании.

Первый случай заражения коронавирусом в НАО был зарегистрирован 10 апреля, диагноз был поставлен пациенту, прибывшему в Нарьян-Мар из Санкт-Петербурга. Сейчас пациент выздоровел и выписан.

ЛУКОЙЛ коронавирус COVID-19 Ненецкий автономный округ

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