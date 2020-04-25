Алекперов сообщил о штатной работе заводов "ЛУКОЙЛа" в России и за рубежом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские и зарубежные нефтеперерабатывающие заводы "ЛУКОЙЛа" продолжают работать в штатном режиме.

"Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1".

"В Европе сегодня мы также работаем на удаленке, центральные аппараты, заправочные станции наши все работают, - добавил он, - все наши 4 завода работают в штатном режиме, то же самое, ни остановок не допустили - да, есть сложности с реализацией".

В "ЛУКОЙЛ" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), три НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария), также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 84,6 млн тонн.