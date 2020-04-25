Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 811 193+102 308

Алекперов сообщил о штатной работе заводов "ЛУКОЙЛа" в России и за рубежом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские и зарубежные нефтеперерабатывающие заводы "ЛУКОЙЛа" продолжают работать в штатном режиме.

"Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1".

"В Европе сегодня мы также работаем на удаленке, центральные аппараты, заправочные станции наши все работают, - добавил он, - все наши 4 завода работают в штатном режиме, то же самое, ни остановок не допустили - да, есть сложности с реализацией".

В "ЛУКОЙЛ" входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), три НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария), также компании принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная мощность НПЗ составляет 84,6 млн тонн.

нефть НПЗ ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Трехлетку – в один год: автопром поддержат опережающими госзакупками и удвоением господдержки спроса

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');