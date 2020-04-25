Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Фото: Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По его словам, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в отношении чиновника проводят проверку. Он также уточнил, что "вместе с Травневым по делу о превышении полномочий проходят один из сотрудников мэрии Пятигорска, а также один из сотрудников краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта. Их также в настоящее время опрашивают".

Между тем еще один источник сообщал "Интерфаксу", что уголовное дело в отношении Травнева возбуждено сотрудниками Главного управления МВД по СКФО, подозреваемый задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК. Он находится в изоляторе в Пятигорске.

В Пятигорске 17 апреля был введен карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Из-за сложной ситуации глава города Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска было возложено на Льва Травнева, который был предшественником Скрипника и руководил городом 11 лет.

Пресс-служба губернатора Ставрополья 22 апреля сообщила, что врио главы Пятигорска Лев Травнев ушел на длительный больничный из-за ухудшения здоровья, руководить городом будет Дмитрий Ворошилов,