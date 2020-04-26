Суд арестовал экс-главу Пятигорска Травнева по делу о превышении полномочий

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пятигорский горсуд на Ставрополье в воскресенье заключил под стражу бывшего главу Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как сказал представитель пресс-службы, такая мера избрана в отношении него по ходатайству следствия.

По его словам, ранее сотрудниками Главного управления было установлено, что "чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на земельном участке в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха".

В отношении экс-мэра 24 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ "превышение должностных полномочий". Он был задержан.

В Пятигорске 17 апреля был введен карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.

Из-за ситуации с вирусом глава города Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска было возложено на Льва Травнева, который был предшественником Скрипника и руководил городом 11 лет.

22 апреля пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила, что Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный из-за ухудшения здоровья.