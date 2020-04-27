В правительстве РФ одобрили первый проект федеральной схемы обращения с отходами

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Первый проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и подходы к ее развитию одобрила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, координирующая нацпроект "Экология", сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Российский экологический оператор" (РЭО), занимающийся "мусорной реформой" в стране, подготовил интерактивную карту с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО. На карте определены места для размещения новых сортировок и полигонов, оптимизированы их мощности.

В соответствии с федеральной схемой, в период до 2024 года предстоит построить и реконструировать более 850 объектов инфраструктуры. Финальный документ будет утвержден осенью текущего года после детального обсуждения и согласования его с регионами.

Федеральная схема обращения с отходами

Федеральная схема базируется на территориальных схемах обращения с отходами, которые были актуализированы регионами в 2019 году с учетом нового опыта, накопленного в первый год реформы. Территориальные схемы обращения с отходами обязательны для исполнения региональными операторами, именно в схемах определяется то, куда должны направляться отходы на сортировку или захоронение, где должны создаваться новые объекты.

На текущий момент в федеральной схеме представлено более 4 тысяч объектов, из них 850 - перспективные объекты для реализации инвестиционных проектов по строительству или реконструкции объектов обработки, размещения, обезвреживания и утилизации отходов.

При разработке федеральной схемы проведен детальный анализ информации об объектах инфраструктуры, вносимых в базу данных. В частности, все объекты были найдены на спутниковых снимках, их координаты были уточнены, а объекты отображены на карте. Также производилось уточнение мощностей объектов и возможности их дальнейшего использования для приема отходов.