Россияне смогут оценить состояние площадок для мусора в "Яндекс.Картах"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россияне смогут оценить состояние контейнерных площадок в рамках мониторинга реализации мусорной реформы с помощью отзывов в приложении "Яндекс.Карты", а Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет составлять статистику и направлять в регионы.

"Любой желающий сможет оставить отзыв о контейнерной площадке и поставить оценку, так же, как сейчас это можно сделать, например, с кафе. Можно оставить фотографии и описать технические характеристики. Это еще один способ получения обратной связи от населения", - сказал журналистам эксперт тематической площадки "Экология" ОНФ Александр Коган в среду.

Ориентировочно раз в квартал "Яндекс" будет выгружать данные по каждому региону или муниципалитету по конкретным площадкам и предоставлять их в ОНФ, а те, в свою очередь, будут передавать их руководителям регионов.

"По итогам прошлогоднего мониторинга ОНФ только в 32% нашего мониторинга не было выявлено нарушений. В 27% мы вообще зафиксировали отсутствие площадок - контейнер просто на земле стоит. В 11% площадка имелась, но была в неудовлетворительном состоянии. В 9% контейнеры отсутствовали или имели дефекты, что приводило к рассыпанию ТКО. Актуальна проблема своевременного вывоза - это делалось только в 31% случаев", - сказала руководитель тематической площадки "Экология" ОНФ Елена Цунаева.

На территории России в год образуется 70 млн тонн отходов, сказал Александр Коган. По данным Российского экологического оператора, в стране установлены 1,3 млн контейнеров на 540 тыс. площадок. "68% из них в неудовлетворительном состоянии - площадки не оборудованы, не асфальтированы или не огорожены. Контейнеры с дефектами - ржавые, негерметичные. 20% отходов в среднем остаются рядом с баками. Таким образом, в России не хватает около 750 тыс. контейнеров", - сообщил Коган.

В 2019 году начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Главным нововведением стало создание института региональных операторов - коммерческих компаний, которые отвечают за сбор, сортировку, переработку и утилизацию отходов.

Реформа затронула большую часть регионов: с 1 января 2019 года в программу вступили более 70 субъектов. Остальные (за исключением Москвы) должны вступить до 1 января 2020 года, Москва - с 2022 года. Из-за перехода к новым правилам обращения с ТКО значительно выросли тарифы.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил ОНФ совместно с Росприроднадзором обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в этой работе на общественных экологических инспекторов.