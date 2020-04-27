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Юристы предложили отнести адвокатов и нотариусов к пострадавшим от COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) направила в правительство РФ письмо, в котором просит рассмотреть возможность распространения мер поддержки на адвокатов, адвокатские образования, нотариусов, а также включения их деятельности в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики в условиях COVID-19.

"В письме отмечено, что адвокаты и нотариусы, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, продолжают обеспечивать возложенные на них Конституцией РФ обязательства по оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам, а число проходящих с их участием в течение года юридических действий включает в себя несколько десятков миллионов случаев", - приводит пресс-служба АЮР мнение председателя организации Владимира Плигина.

В свою очередь председатель правления АЮР Владимир Груздев отмечает, что "среди выявленных проблем, с которыми столкнулись юристы - существенное падение спроса на оплачиваемые услуги при росте числа запросов по разрешению жизненно важных ситуаций и, как следствие, снижение уровня доходов, возникновение трудностей с исполнением страховых и налоговых обязательств, оплатой услуг наемных работников и аренды помещений".

Как отметили в пресс-службе, АЮР готова предоставить Минюсту РФ прогнозные материалы по выпадающим доходам бюджетной системы России и соответствующих фондов.

Ассоциация юристов России

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