Мишустин предложил отказаться от единого списка системообразующих компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило перестроить работу со списком системообразующих предприятий экономики, мартовская версия которого вызвала много критических замечаний со стороны бизнеса, оказавшегося за пределами перечня; премьер-министр Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня таких компаний.

Системообразующие организации могут, в частности, рассчитывать на субсидированные кредиты с госгарантией для пополнения оборотных средств.

Выступая на заседании правительства в четверг, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что доработанный по итогам обсуждения с профильными ведомствами список 16 апреля будет внесен в правительство, а в пятницу, 17-го числа, его планируется утвердить на заседании правкомиссии во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Однако Мишустин предложил отказаться от единого перечня в пользу динамичных отраслевых списков. "Я что хотел бы сказать - наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить (из списка - ИФ). Мы говорили также с Андреем Рэмовичем Белоусовым о том, что министерства отраслевые будут вести эти списки, и, соответственно, представлять сюда", - сказал глава правительства.

Мишустин пояснил, что утверждение единого перечня вызовет много вопросов по поводу того, почему та или иная компания попала или не попала в этот список. "И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким мы критериям выбираем компании - и с точки зрения угроз ситуации, связанной с жизнедеятельностью этих компаний, тех, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает жизнедеятельность людей и бизнеса, и постоянно их мониторили. Поэтому, я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств", - заявил премьер.

Первую версию перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, правительство утвердило 3 апреля.

В частности, в перечень вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Список таких отраслей проходит доработку, говорил позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, отмечая, что в него может войти непродовольственная розница. Минэкономразвития также предложило включить в него стоматологию и кинопрокат.