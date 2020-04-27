16% россиян заявили о неготовности соблюдать все ограничения самоизоляции

Кроме того, 40% опрошенных ВЦИОМ граждан считают низким риск заразиться коронавирусом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (82%) будут в полном объеме соблюдать правила режима самоизоляции на весь период его действия, или, по крайней мере, постараются соблюдать эти правила, насколько это будет для них возможно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 8% респондентов не уверены, что у них получится соблюдать все ограничения в полном объеме на весь период режима самоизоляции. Столько же опрошенных уверены, что у них это не получится.

"При этом наибольшая доля не стремящихся соблюдать режим самоизоляции наблюдается среди мужчин (22% против 11% у женщин) и среди лиц в экономически активном возрасте (22% в группе 25-34-летних и 25% среди 35-44-летних против 16% в среднем по выборке)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Опрос также показал, что россиян допускающих высокую вероятность заражения коронавирусом, вдвое меньше, чем сограждан, считающих риски низкими - 21% и 40% респондентов соответственно. По данным ВЦИОМ, 39% сограждан не смогли дать свою оценку рискам заражения.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.