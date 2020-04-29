Более половины россиян не против жесткого карантина

В то же время каждый пятый житель России считает уже введенные ограничения слишком жесткими

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Действия федеральных властей по борьбе с коронавирусом считают оправданными и адекватными угрозе 44% россиян, при этом 27% сограждан не против ужесточения действующих мер, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра "Ромир".

В региональном аспекте эти показатели находятся на уровне 46% и 28% соответственно.

Что касается ограничительных мер, то, по данным опроса, они находят поддержку 58% россиян, 28% сограждан поддерживают такие меры частично.

При этом, как отмечают социологи, 65% россиян положительно отнеслись бы к введению жесткого карантина, отрицательное отношение к данной идее высказали 24% участников опроса.

Более того, 22% опрошенных считают, что федеральные власти действуют слишком жестко, и нет необходимости ужесточать принимаемые меры.

Всероссийский опрос был проведен по заказу Фонда развития гражданского общества с 13 по 19 апреля 2020 года среди 2000 респондентов различных возрастных групп, представляющих городское и сельское население, в 90 населенных пунктах, 45 субъектах РФ.