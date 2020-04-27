Сеть Auchan договорилась с iGooods о доставке продуктов в крупнейших городах России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" (принадлежит французскому Auchan Retail) и сервис доставки продуктов iGooods сообщили, что подписали соглашение о сотрудничестве.

С 27 апреля iGooods будет доставлять продукты из магазинов "Ашан" в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время к доставке будут подключены Тюмень и Нижний Новгород. Позднее доставка будет налажена в других городах-миллионниках, а также городах с населением 500 000 человек в регионах присутствия "Ашана" и iGooods. По словам сооснователя iGooods Григория Куниса, к концу мая доставка будет организована в обеих столицах, Тюмени и еще шести городах.

На первом этапе в электронный каталог товаров вошли 12 000 наименований товаров повседневного спроса (свежие товары, бакалея, кулинария, продукция собственного производства, а также товары собственной торговой марки ритейлера). К июню ассортимент будет расширен до 30 000 позиций.

"Безусловно, e-commerce остается одним из приоритетных направлений в нашей работе. С каждым днем онлайн-сегмент набирает обороты, все больше людей экономят свое время и выбирают удобную доставку продуктов на дом", - отметила директор по маркетингу "Ашан Ритейл Россия" Галина Ящук.

"Ашан Ритейл Россия" - подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день сеть ритейлера объединяет 277 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома".

У "Ашана" до партнерства с iGooods был интернет-магазин. Компания занимала десятое место на российском рынке e-grocery с долей 2,9% за 2019 год, сообщалось в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" которые ссылались на собственные оценки и данные InfoLine.

У лидера рынка - онлайн-гипермаркета "Утконос" - было 22,6%. По оценке InfoLine, "Ашан" в прошлом году сократил онлайн-продажи продуктов питания на 11%, до 1,3 млрд рублей.

Российские ритейлеры начали активнее развивать онлайн-продажи на фоне выросшего спроса на доставку в условихя пандемии. В частности, X5 Retail Group увеличила мощности своего онлайн-супермаркета "Перекресток", досрочно открыв новый dark store ранее в апреле, а также расширила географию экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка". "Лента" запустила собственный онлайн-магазин, обеспечив возможность делать заказы на своем сайте, в партнерстве с сервисами iGooods и "Сбермаркет" и расширила зону своего сервиса экспресс-доставки.