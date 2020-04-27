Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Сеть Auchan договорилась с iGooods о доставке продуктов в крупнейших городах России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" (принадлежит французскому Auchan Retail) и сервис доставки продуктов iGooods сообщили, что подписали соглашение о сотрудничестве.

С 27 апреля iGooods будет доставлять продукты из магазинов "Ашан" в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время к доставке будут подключены Тюмень и Нижний Новгород. Позднее доставка будет налажена в других городах-миллионниках, а также городах с населением 500 000 человек в регионах присутствия "Ашана" и iGooods. По словам сооснователя iGooods Григория Куниса, к концу мая доставка будет организована в обеих столицах, Тюмени и еще шести городах.

На первом этапе в электронный каталог товаров вошли 12 000 наименований товаров повседневного спроса (свежие товары, бакалея, кулинария, продукция собственного производства, а также товары собственной торговой марки ритейлера). К июню ассортимент будет расширен до 30 000 позиций.

"Безусловно, e-commerce остается одним из приоритетных направлений в нашей работе. С каждым днем онлайн-сегмент набирает обороты, все больше людей экономят свое время и выбирают удобную доставку продуктов на дом", - отметила директор по маркетингу "Ашан Ритейл Россия" Галина Ящук.

"Ашан Ритейл Россия" - подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день сеть ритейлера объединяет 277 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома".

У "Ашана" до партнерства с iGooods был интернет-магазин. Компания занимала десятое место на российском рынке e-grocery с долей 2,9% за 2019 год, сообщалось в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" которые ссылались на собственные оценки и данные InfoLine.

У лидера рынка - онлайн-гипермаркета "Утконос" - было 22,6%. По оценке InfoLine, "Ашан" в прошлом году сократил онлайн-продажи продуктов питания на 11%, до 1,3 млрд рублей.

Российские ритейлеры начали активнее развивать онлайн-продажи на фоне выросшего спроса на доставку в условихя пандемии. В частности, X5 Retail Group увеличила мощности своего онлайн-супермаркета "Перекресток", досрочно открыв новый dark store ранее в апреле, а также расширила географию экспресс-доставки из магазинов "у дома" "Пятерочка". "Лента" запустила собственный онлайн-магазин, обеспечив возможность делать заказы на своем сайте, в партнерстве с сервисами iGooods и "Сбермаркет" и расширила зону своего сервиса экспресс-доставки.

iGooods Ашан Auchan Москва Петербург Тюмень Нижний Новгород Григорий Кунис Галина Ящук Лента X5 Retail Group коронавирус

Новости

В Кремле сочли "уткой" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Пандемия коронавируса

Уральского священника, не верящего в пандемию COVID-19, лишили права проповедовать

Скачок числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе

В Центральной России ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

В Центральной России ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

Путин призвал Запад вспомнить об "истинном союзничестве" времен Второй мировой

Путин призвал Запад вспомнить об "истинном союзничестве" времен Второй мировой

Мишустин поручил подготовить третий пакет мер по поддержке российской экономики

Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');