Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

"Дикси" запустит собственную экспресс-доставку продуктов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сеть "Дикси" запускает собственную экспресс-доставку продуктов. С начала мая сервис будет доступен в Москве, к концу месяца к экспресс-доставке подключатся магазины в Московской области.

Как сообщает ритейлер, до конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия группы.

Вице-президент по IT и цифровой трансформации ГК "Дикси" Кирилл Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что партнерами по экспресс-доставке стали "Яндекс Такси", "Курьер Сервис Экспресс" и "Достависта".

На первом этапе заказать продукты можно будет на сайте ритейлера, до конца года будет запущено мобильное приложение. При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров.

Группа "Дикси" управляет одноименной сетью магазинов "у дома", а также супермаркетами "Виктория", компактными гипермаркетами "Минимарт" и "Мегамарт". На конец июня прошлого года у группы было 2,666 тыс. магазинов, включая 2,508 тыс. магазинов "у дома" "Дикси". Выручка ритейлера за первое полугодие 2019 года выросла на 5,8%, до 155,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,187 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 235 млн рублей в первом полугодии 2018 года.

В марте "Дикси" открыла онлайн-магазин на маркетплейсе Ozon.

Дикси

Новости по теме

Новости

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');