"Дикси" запустит собственную экспресс-доставку продуктов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сеть "Дикси" запускает собственную экспресс-доставку продуктов. С начала мая сервис будет доступен в Москве, к концу месяца к экспресс-доставке подключатся магазины в Московской области.

Как сообщает ритейлер, до конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия группы.

Вице-президент по IT и цифровой трансформации ГК "Дикси" Кирилл Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что партнерами по экспресс-доставке стали "Яндекс Такси", "Курьер Сервис Экспресс" и "Достависта".

На первом этапе заказать продукты можно будет на сайте ритейлера, до конца года будет запущено мобильное приложение. При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров.