"Дикси" запустит собственную экспресс-доставку продуктов
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сеть "Дикси" запускает собственную экспресс-доставку продуктов. С начала мая сервис будет доступен в Москве, к концу месяца к экспресс-доставке подключатся магазины в Московской области.
Как сообщает ритейлер, до конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия группы.
Вице-президент по IT и цифровой трансформации ГК "Дикси" Кирилл Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что партнерами по экспресс-доставке стали "Яндекс Такси", "Курьер Сервис Экспресс" и "Достависта".
На первом этапе заказать продукты можно будет на сайте ритейлера, до конца года будет запущено мобильное приложение. При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров.
Группа "Дикси" управляет одноименной сетью магазинов "у дома", а также супермаркетами "Виктория", компактными гипермаркетами "Минимарт" и "Мегамарт". На конец июня прошлого года у группы было 2,666 тыс. магазинов, включая 2,508 тыс. магазинов "у дома" "Дикси". Выручка ритейлера за первое полугодие 2019 года выросла на 5,8%, до 155,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,187 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 235 млн рублей в первом полугодии 2018 года.
В марте "Дикси" открыла онлайн-магазин на маркетплейсе Ozon.