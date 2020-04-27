В Совете Федерации раскритиковали идею Минюста о штрафах за ночной лай собак

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации выступят против предложений Минюста об административном наказании за нарушение тишины в ночное время, в том числе за собачий лай, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем, под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них", - сказал Клишас журналистам в понедельник.

По его мнению, неопределенность предлагаемой нормы дает почву для коррупции, и в большинстве случаев граждане даже не будут знать, что совершают что-то наказуемое, например, если человек уехал на работу и среагировала сигнализация автомобиля. Сенатор отметил, что непонятна также процедура составления протокола по предлагаемому правонарушению - кто, как и на основании чего будет это делать.

"В качестве примера приводится лай собаки, оставленной надолго, или сработавшая сигнализация. Но вы знаете, это далеко не полный список деяний, которые подпадают под данную новеллу. Штрафовать будут за плач ребенка по ночам, за звуки, издаваемые животными и так далее. Наказываться будет то, что большинству людей и не мешает" - сказал Клишас.

По его словам, данные предложения не обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ.

"Рабочая группа была создана именно для того, чтобы все предложения прошли всестороннее обсуждение, и приняли корректную форму при включении их в законопроект", - подчеркнул он.

Накануне Минюст сообщил, что в ходе работы над поправками в КоАП РФ часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00, "дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия".

"Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (громкая музыка, ремонтные работы), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля", - пояснили в пресс-службе министерства.